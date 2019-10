CALCIOMERCATO INTER LAUTARO BARCELLONA / Il Barcellona è sempre più convinto di consegnare a Lautaro Martinez la pesante eredità di Suarez. E' ciò che scrive 'As', il quale sottolinea come i blaugrana siano rimasti molto colpiti dalla prestazione dell'argentino nel match di Champions contro l'Inter andato in scena al 'Camp Nou' lo scorso 2 ottobre e in cui il classe '97 ha fornito una super prestazione realizzando il gol del momentaneo vantaggio nerazzurro.

La dirigenza catalana ha intensificato i contatti con l'entourage del 'Toro', facendo capire di esser pronta a sferrare l'assalto al suo cartellino. In Catalogna, Lautaro ha pure un grandissimo sponsor: Leo. Il Barça dovrà però vedersela con l'Inter, tutt'altro che propensa a cedere il suo asso. Non a caso i nerazzurri hanno in agenda un incontro col suo agente Beto Yaque per dare una accelerata alla questione nuovo contratto. L'intenzione di Marotta e company è quella di blindare Lautaro alzandogli l'ingaggio e soprattutto eliminando la clausola risolutiva fissata a 111 milioni di euro