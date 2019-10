p>MILAN SUSO PUMA / Nuovo sponsor per: "Il Global Sports Brandannuncia oggi la firma di una partnership a lungo termine con il calciatore spagnolo Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre a.k.a Suso, attaccante dell'e della nazionale spagnola, che va ad aggiungersi alla rosa sempre più ampia di campioni partner di PUMA", come si legge sul comunicato che annuncia l'accordo. "Suso indosserà, a partire dal match di domenica 27 ottobre contro la Roma, le scarpe da calcio PUMA FUTURE" si legge sempre sulla nota ufficiale.

Il calciatore spagnolo ha commentato la nuova partnership: "Sono davvero orgoglioso di entrare a far parte della famiglia PUMA. Sto lavorando duramente per poter dare il massimo in campo per i miei tifosi e il mio Club".