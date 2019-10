Calciomercato Lazio, ESCLUSIVO: duello con la Sampdoria per un attaccante

CALCIOMERCATO LAZIO MLAPA SAMPDORIA - La sconfitta contro il Celtic ha testimoniato ancora una volta che la Lazio ha un problema in attacco. Quando non c'è Ciro Immobile, attuale capocannoniere del campionato, i biancocelesti faticano a concretizzare le tante occasioni create. Non si esclude un intervento sul mercato di gennaio e a tal proposito, secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, sul taccuino del Ds Tare è finito il nome di Peniel Mlapa.

Si tratta di un centravanti togolese con passaporto tedesco forte fisicamente (alto 1.93 m) di 28 anni che dopo una grande stagione in Olanda con la maglia del, in estate si è trasferito a Dubai per vestire la maglia dell'con cui sta tenendo una media di un gol a partita in questo avvio di stagione. Per le altre notizie di mercato Clicca Qui

Ma la Lazio non è l'unica società di Serie A sulle tracce di Mlapa. Ci sono altre squadre italiane interessate all'ex Borussia Mönchengladbach tra cui soprattutto la Sampdoria. Con 4 gol in 8 giornate, i blucerchiati hanno il peggior attacco del campionato a pari merito con l'Udinese ed occupano l'ultimo posto in classifica. A gennaio c'è bisogno di investire per migliorare la rosa a disposizione di Ranieri.