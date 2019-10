CALCIOMERCATO NAPOLI IBRAHIMOVIC MANOLAS / Il nome di Zlatan Ibrahimovic continua ad aleggiare intorno al Napoli: in scadenza di contratto a fine dicembre con i Los Angeles Galaxy, lo svedese si è proposto al Napoli che sta valutando la situazione con l'apertura del presidente De Laurentiis. Il 38enne è pronto al ritorno in Serie A dove il suo nome è stato accostato nelle ultime settimane anche a Bologna, Inter e Fiorentina.

Del possibile approdo in azzurro a gennaio parla anche Kostasin un intervento a 'Kiss Kiss Napoli: "Accoglienza per Ibrahimovic? Non c'è bisogno di accoglierlo, si accoglierebbe da solo! E' l'attaccante più forte che abbia mai incontrato, se arriverà sarà il benvenuto da tutti".

Intanto però il difensore greco si coccola gli attaccanti in rosa: "Ora Ibra non c'è e ci godiamo i nostri attaccanti che sono forti allo stesso modo".