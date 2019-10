SPAL NAPOLI MANOLAS / L'infortunio rimediato contro il Verona non è ancora alle spalle: dopo aver saltato la sfida di Champions contro il Salisburgo, Kostas Manolas alza bandiera bianca anche per Spal-Napoli.

E' lo stesso difensore greco, che continua ad allenarsi a parte, a spiegare in un'intervista a 'Radio Kiss Kiss Napoli' che domenica pomeriggio non sarà tra i disponibili per Ancelotti: "Oggi non mi sono allenato, ho ancora dolore. Ho un'infrazione alla costola, è molto doloroso. Non ci sarò contro la Spal, poi vedremo giorno dopo giorno".