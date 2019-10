Psg, futuro Cavani: la decisione dell'uruguaiano

CALCIOMERCATO CAVANI PSG FUTURO CONTRATTO / Edison Cavani vorrebbe continuare a giocare in Francia con il Psg. Sarebbe questo il suo volere, secondo quanto riportato da 'L'Equipe'. L'attaccante ex Napoli sarebbe ben disposto a prolungare il contratto in scadenza il prossimo giugno ma Leonardo non sarebbe dello stesso avviso.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. Sono un paio soprattutto i fattori che giocano contro l'uruguaiano: non è più giovanissimo (classe 1987) e lo stipendio attualmente percepito è di ben, forse troppi anche per il Psg