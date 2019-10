ITALIA VENTURA NAZIONALE SALERNITANA / Giampiero Ventura torna a parlare.

L'ex Ct della Nazionale, ripartito da Salerno e dalla, non si dà pace per il fallimento della sua: "Ero arrabbiato, arrabbiatissimo con me stesso - ammette a 'Dribbling', trasmissione che andrà in onda domani - Mi do una colpa, quella di non avere avuto l'intelligenza o la serenità o gli attributi di prendere una decisione molto tempo prima, che era quella di fermarmi. Fu una rabbia feroce nei miei confronti"