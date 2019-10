Psg, rinnovo Neymar: le ultime dalla Francia

CALCIOMERCATO JUVENTUS PSG NEYMAR FUTURO / Neymar in estate è stato ad un passo dal lasciare il Psg. Il campione brasiliano era pronto a far ritorno al Barcellona ma l'affare non è andato a buon fine per diversi motivi ma soprattutto economici. Il calciatore, cercato anche da Real Madrid e Juventus, sarebbe stato convinto a rimanere anche da Verratti e Mbappe.

In questi giorni si è tornato a parlare di possibile rinnovo con il Psg ma la situazione non sarebbe, in realtà, così fluida: come riporta 'LeParisien', infatti, non c'è stato ancora alcuna mossa da parte dei francesi per estende il contratto dell'ex blaugrana.