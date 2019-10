CALCIOMERCATO MILAN EVERTON CAIO / Seguito a lungo dal Milan e dal Napoli la scorsa estate, Everton è diventato decisamente meno accessibile dopo il rinnovo con clausola da 120 milioni di euro.

Una cifra senza dubbio simbolica, messa lì soprattutto per ottenere il maggior profitto possibile dall'eventuale cessione del pezzo pregiato della rosa. Seguito anche in Premier, l'attaccante esterno delsecondo 'Mundo Deportivo' è stato visionato ieri notte dalin Flamengo-Gremio, vinta per 5-0 dai padroni di casa. Ramon Planes, braccio destro di Abidal, era presente al Maracanà e ha visionato anche. Munito di passaporto italiano, il difensore del Fla è stato seguito in tempi recenti proprio dai rossoneri e dalla