CALCIOMERCATO ROMA RODWELL / Jack Rodwell è a Trigoria e sta osservando un periodo di prova per tentare di far ripartire la sua carriera nella Roma dopo la rescissione estiva con il Blackburn. Il centrocampista 28enne è in ballottaggio con Buchel per rinforzare la mediana giallorossa, falcidiata dall'emergenza infortuni. Nell'ultima stagione, l'ex Everton e Manchester City ha disputato 21 partite in Championship con i Rovers, segnando un gol cancellando almeno parzialmente la brutta parentesi del Sunderland.

Una parentesi che è diventata famosa anche grazie alla serie prodotta da 'Netflix', "Sunderland 'Til I die", che ha ripercorso la stagione 2017/18 del club inglese in Championship e culminata con la retrocessione.

Funestato da una profonda crisi finanziaria, il club inglese gli ultimi giorni del mercato invernale chiese a Rodwell di rescindere il suo contratto da 70mila sterline a settimana per trovare i fondi necessari a rinforzare la squadra, ma l'ultimo giorno della campagna trasferimenti il centrocampista comunicò la sua volontà di rimanere, nonostante una stagione vissuta in tribuna. Una decisione accolta con disappunto dall'allora direttore generale Martin Bain (viene inquadrato sbattendo la porta del suo ufficio urlando "caz.., caz..") che in una puntata della serie ricostruisce l'accaduto nei dettagli. "Ho detto a Jack 'comportati da uomo, hai 26 anni. Rimetti in moto la tua carriera. Ti interessa del calcio o dei soldi?'. Lui mi ha risposto 'del calcio'. Ma guardatevi intorno, guardate in che stato siamo. Forse gli interessa, ma altrove".