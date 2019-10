Calciomercato Milan futuro Donnarumma: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA RINNOVO La stagione del Milan è certamente più che deludente fino a questo momento ma le prestazioni di Gigio Donnarumma continuano ad essere più che positive. Sono già due i rigori respinti dall'estremo difensore italiano. Nonostante la concorrenza di Sirigu e Meret, poi, il classe 1999 continua ad essere il titolare dell'Italia di Roberto Mancini. Una delle poche gioie in casa Milan, che ogni giorno che passa però è sempre più a rischio.

Come più volte detto, infatti, c'è da fare i conti con il rinnovo di Donnarumma: il contratto scade nel 2021 e trattare con Raiola è complicato. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato rossonero CLICCA QUI . Il volere del numero 99 sarà alla fine decisivo. Il Milan è casa sua e le recenti parole di Boban che lo hanno incoronato leader del gruppo non possono che fare piacere ma serve un Milan diverso, un Milan che non tappi le ali al suo campione.