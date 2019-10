LECCE JUVENTUS CONFERENZA SARRI / La Juventus sarà di scena domani alle 15 in casa del Lecce per l'anticipo della nona giornata di Serie A. La squadra bianconera cerca l'ottava vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, con l'obiettivo di allungare momentaneamente a +4 il distacco in classifica dalla diretta inseguitrice Inter, impegnata sempre domani contro il Parma. La formazione campione d'Italia partirà nel pomeriggio dopo la rifinitura alla volta di Lecce, con Maurizio Sarri chepresenterà la gara davanti ai giornalisti alle 13.30 nella sala conferenze dell''Allianz Stadium'.

Il tecnico campano starebbe pensando a qualche novità di formazione rispetto all'ultimo match con la Lokomotiv Mosca, con Bonucci e Cristiano Ronaldo che potrebbero riposare almeno dal primo minuto. Possibile chance da titolare al 'Via del Mare' per Rugani,Emre Can e Rabiot, in attacco invece tornerà dall'inizio Higuain.

Su Ronaldo: "Con Cristiano il confronto è continuo, ci parliamo spesso: anche lui ha bisogno di riposo, vedremo in quali occasioni in base alle sue sensazioni".

Sullo stato della squadra: "In questo momento non siamo così tanti per fare turnover: cambieremo qualcosa in base alle condizioni della squadra. De Sciglio si sta allenando da qualche giorno con il resto del gruppo, ha bisogno di qualche giorno per tornare al massimo dal punto di vista fisico".

Sulle punizioni: "Cristiano Ronaldo e Miralem Pjanic decidono in campo chi dovrà batterle, sono scelte loro".

Sulle condizioni del Via del Mare: "La temperatura elevata può incidere, come è successo a Firenze. Ma il calendario è questo, bisogna essere bravi a fronteggiare queste potenziali difficoltà".

Su Douglas Costa: "Se Douglas Costa non si sta allenando ancora con il gruppo, ma è ancora a disposizione dello staff medico. Significa che non è ancora pronto per rientrare in campo".

Sull'avversario: "Il Lecce è una squadra propositiva, che non smette di giocare il suo calcio anche quando ha dei problemi. Non sarà una partita facile, ci sono tante insidie da affrontare dal punto di vista mentale".

Su Dybala: "Paulo ha sempre fatto bene in stagione, quindi mi aspettavo un’ottima prestazione da lui. Non avevo dubbi".

Su Bonucci: "Leonardo le ha giocate tutte, ed è stato fondamentale. Vedremo se potremo farlo rifiatare un po' nelle prossime partite".

Su Pjanic: "Miralem l'ho sempre apprezzato, è un giocatore di qualità. Io gli ho chiesto poche cose, senza stravolgere la sua natura, e lui è stato bravo a mettersi a disposizione. Si ta esprimendo ad altissimi livelli".