Inter, Lukaku o Icardi: la scelta di Cecchi

p>INTER LUKAKU ICARDI CECCHI/ Intervistato ai microfoni di 'Radio Sportiva', Stefano, giornalista e scrittore italiano, ha parlato dell'attacco dell'Inter e, più in particolare, di Romelue di Mauro, attualmente in prestito al PSG: "Il belga è un buon centravanti, ma è diverso dal giocatore argentino. Lukaku è un trascinatore per la squadra, mentre Maurito è più solista e ha più gol nel suo arco. Sono calciatori differenti e difficilmente paragonabili, ma nella mia squadra sceglierei Icardi". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!