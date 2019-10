INTER DE VRIJ ESPOSITO / Stefan de Vrij fuori con il Parma. Antonio Conte potrebbe rinunciare al suo baluardo difensivo per la partita di domani pomeriggio dell'Inter a 'San Siro' contro i ducali.

L'olandese non è al meglio della condizione, visto che ha terminato con un affaticamento muscolare l'ultima gara di Champions League vinta per 2-0 contro il Borussia Dortmund e in cui si era segnalato come il migliore in campo.

Conte non vuole rischiare infortuni con il tour de force che attende nei prossimi giorni la squadra nerazzurra tra campionato e Champions. A rimpiazzare de Vrij potrebbe essere Bastoni, titolare contro il Sassuolo e in precedenza anche con la Sampdoria. Ancora ko Sensi e Vecino, mentre in attacco la tentazione di Conte è quella di lanciare dal 1' il baby Esposito dopo l'ottimo esordio in Champions per far rifiatare Lukaku.