CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO MBAPPE / Il dopo CristianoRonaldo tormenta ormai da più di un anno il RealMadrid. I Blancos con l'addio del portoghese hanno letteralmente perso la bussola e faticano a ritrovarsi. Il calciomercato faraonico dell'ultima estate non è bastato per svoltare tanto che c'è in discussione il futuro di Zidane.

Il fantasma di CR7 continua ad aleggiare negli spogliatoi del Bernabeu e Peez si sarebbe sempre più convinto che per dimenticarlo ci vuole un nuovo Cristiano Ronaldo: L'unico capace di sostituirlo - come riporta 'AS' - è, che sta diventando una vera ossessione. Trattare con il Psg è complicato visto che non hanno necessità di vendere. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . L'operazione si aggirerebbe sui. Tantissimi soldi ma visti quelli spesi l'estate appena passata, l'affare potrebbe ritenersi sostenibile. La Juventus, che sogna Mbappe, proprio pensando al dopo Cristiano Ronaldo , è dunque avvertita.