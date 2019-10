CALCIOMERCATO MOURINHO REAL MADRID / Nonostante la vittoria contro il Galatasaray, la posizione di Zinedine Zidane al Real Madrid resta in bilico.

In caso di esonero dell'allenatore francese, come è noto i candidati principali alla sua successione sono Massimilianoe José. Accostato anche al Borussia Dortmund e al Lione prima dell'arrivo di Rudi Garcia, l'allenatore portoghese secondo 'As' avrebbe già preso la sua decisione, al punto di comunicarla al suo nuovo staff tecnico. Lo Special One vuole tornare al Real ed è convinto che l'unica cosa che manca per realizzare il suo progetto sia solamente la data di inizio del Mou 2.0 al Real.