DIRETTA TORINO CAGLIARI - Il Torino ed il Cagliari si affrontano in una sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A. Dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime tre partite, i granata di Mazzarri vogliono tornare al successo per non rischiare di vivere una stagione anonima, mentre i rossoblu di Maran vogliono mantenere l'imbattibilità esterna per coltivare il sogno europeo.

Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico Grande Torino' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Aina; Falque, Ansaldi; Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Lyanco, Lukic, Zaza, Edera, Millico, Meite, Verdi, Bremer, Laxalt. Allenatore: Mazzarri

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro. A disposizione: Rafael, Resti, Pinna, Mattiello, Rog, Cerri, Birsa, Klavan, Oliva, Deiola, Castro, Walukiewicz. Allenatore: Maran

CLASSIFICA: Juventus** 23 punti; Inter** 22; Atalanta** 20, Napoli** 17; Cagliari** 15; Roma e Parma** 13; Lazio, Fiorentina, Bologna** 12; Torino** 11, Udinese** e Milan 10; Sassuolo e Verona** 9; Lecce** e Genoa** 8; Brescia 7; Spal** 7; Sampdoria** 4

**una partita in più