DIRETTA SPAL NAPOLI - Il Napoli fa visita alla Spal in una gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A. Dopo la bella vittoria in trasferta in Champions i partenopei di Ancelotti vogliono ripetersi anche a Ferrara per approfittare dei pareggi di Juve e Inter, mentre gli estensi del pericolante Semplici hanno bisogno di un risultato positivo per uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Mazza' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Floccari, Paloschi. All. Semplici

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Malcuit, Koulibaly, Luperto, Di Lorenzo, Elmas, Allan, Zielinski, Insigne, Mertens, Milik. All. Ancelotti

CLASSIFICA: Juventus** 23 punti; Inter** 22; Atalanta 17; Napoli 16; Cagliari 14; Roma e Parma** 13; Lazio, Fiorentina, Bologna** 12; Torino, Udinese e Milan 10; Sassuolo e Verona** 9; Lecce** e Genoa** 8; Brescia 7; Spal 6; Sampdoria** 4

**una partita in più