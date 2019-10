p>CALCIOMERCATO INTER MUELLER PREMIER LEAGUE/ Secondo quanto riportato dal 'Daily Mail', il Manchester United di Ole Gunnar, in piena emergenza offensiva dopo le partenze diverso l'Inter, starebbe pensando e avrebbe sondato il terreno per Thomas Mueller in vista della finestra di calciomercato di gennaio. Per le ultime notizie sui trasferimenti---> clicca qui!

Sul giocatore ci sono anche i nerazzurri, a caccia di un ultimo tassello per il reparto offensivo. Non solo, i Red Devils continuano a monitorare i profili di Mario Mandzukic, attaccante in uscita dalla Juventus, e Moussa Dembele, bomber del Lione.