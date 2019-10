DIRETTA ATALANTA UDINESE - La nona giornata del campionato di Serie A mette di fronte l'Atalanta e l'Udinese in quel di Bergamo. Da una parte i bergamaschi di Gasperini vogliono rialzare la testa dopo il pesante ko in Champions League per restare al terzo posto in classifica, dall'altra i friulani di Tudor sognano il colpaccio che li riporterebbe a ridosso della zona europea.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Gewiss Stadium' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Atalanta: Gollini, Djimsiti, Kjaer, Palomino, Hateboer, de Roon, Pašalić, Castagne, Gomez, Iličić, Muriel. A disposizione: Rossi, Sportiello, Toloi, Gosens, Freuler, Arana, Piccoli, Malinovskyi, Ibañez, Traore, Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Udinese: Musso, Becao, Ekong, Samir, Opoku, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema, Lasagna, Okaka. A disposizione: Perisan, Nicolas, Sierralta, Fofana, Walace, Nuytinck, Ter Avest, Pussetto, Nestorovski, Barak, De Maio, Teodorczyk. Allenatore: Igor Tudor.

CLASSIFICA: Juventus** 23 punti; Inter** 22; Atalanta 17; Napoli 16; Cagliari 14; Roma e Parma** 13; Lazio, Fiorentina, Bologna** 12; Torino, Udinese e Milan 10; Sassuolo e Verona** 9; Lecce** e Genoa** 8; Brescia 7; Spal 6; Sampdoria** 4

**una partita in più