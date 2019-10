Calciomercato Milan, addio Suso: la situazione

CALCIOMERCATO MILAN SUSO / Resta caldo il clima attorno a Suso. E' bastato un post sui propri profili social per scatenare nuovamente la furia dei tifosi: i sostenitori del Milan non hanno perso tempo per 'invitare' lo spagnolo a fare le valigie ma almeno per il momento nulla dovrebbe cambiare. Stefano Pioli è, infatti, propenso a schierare l'ex Liverpool contro la Roma, nonostante la prova più che opaca contro il Lecce.

Il calciomercato d'altronde è lontano e recuperare lo spagnolo sarebbe la cosa più giusta, in attesa di gennaio. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Alla riapertura del mercato invernale, infatti, Suso potrebbe tornare ad essere un obiettivo della Fiorentina, senza dimenticare la possibilità proveniente da Inghilterra e Spagna