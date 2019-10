DIRETTA BOLOGNA SAMPDORIA - Il Bologna ospita la Sampdoria nel lunch match valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Reduci dallo sfortunato ko con la Juve, i rossoblu di Mihajlovic vogliono tornare a centrare una vittoria che davanti al proprio pubblico manca da agosto, mentre i blucerchiati di Ranieri dopo il buon pari all'esordio sperano di centrare il bottino pieno per abbandonare l'ultimo posto in graduatoria.

Calciomercato.it vi offre la sfida del 'Dall'Ara' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Kreijci; Dzemaili, Poli; Orsolini, Soriano, Skov Olsen; Palacio. All. Mihajlovic

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Leris, Vieira, Bertolacci, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A: Juventus** 23 punti; Inter** 22; Atalanta 17; Napoli 16; Cagliari 14; Roma e Parma** 13; Lazio e Fiorentina 12; Torino, Udinese e Milan 10; Sassuolo, Bologna e Verona** 9; Lecce** e Genoa** 8; Brescia 7; Spal 6; Sampdoria 4

**una partita in più