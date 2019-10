ROMA RODWELL BUCHEL / La Roma si appresta ad ingaggiare un nuovo centrocampista dopo l'emergenza infortuni delle ultime settimane, soprattutto nel reparto centrale del campo.

Jack, svincolato dopo l'esperienza al Blackburn, è il profilo scelto dalla società giallorossa con il suo ingaggio che è comunque vincolato alla seconda parte delle visite mediche Oltre all'inglese la Roma valuta pure Marcel, ex Empoli, attualmente anche lui senza squadra. I due calciatori si trovano in questo momento entrambi al centro d'allenamento di Trigoria per il provino decisivo, con lo staff tecnico giallorosso che valuterà chi scegliere per rimpolpare il centrocampo di Fonseca.