LECCE-JUVENTUS DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE SARRI RONALDO LIVERANI - Dopo l'anticipo del venerdì, la prima sfida del sabato valida per la nona giornata del campionato di Serie A è Lecce-Juventus.

I giallorossi di Fabioarrivano all'appuntamento dopo aver conquistato un prezioso pareggio, in rimonta, contro il Milan a 'San Siro' nel turno precedente; i bianconeri di Maurizio Sarri , reduci dalla vittoria in Champions contro la Lokomotiv Mosca, nella giornata scorsa hanno battuto, non senza difficoltà, il Bologna di Mihajlovic tra le mura amiche. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Via del Mare'.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-JUVENTUS

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Farias, Babacar. All. Liverani

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Emre Can; Bernardeschi; Higuain, Dybala. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 22 punti; Inter 21; Atalanta 17; Napoli 16; Cagliari 14; Roma 13; Lazio, Parma e Fiorentina 12; Torino, Udinese e Milan 10; Sassuolo*, Bologna e Verona** 9; Brescia* e Lecce 7; Spal 6; Genoa 5; Sampdoria 4

*una partita in meno

**una partita in più