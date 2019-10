CALCIOMERCATO NAPOLI IBRAHIMOVIC / La stagione di Zlatan Ibrahimovic con i L.A. Galaxy si è conclusa. Nella notte, la sua squadra ha perso i play off della Major League contro i Los Angeles FC. Inutile la sua rete arrivata al 55', considerando il 5 a 3 finale per la squadra di Carlos Vela, autore di una doppietta. Così, finiti gli impegni con il club, a Ibrahimovic non resta che attendere la fine del contratto, prevista il 31 dicembre prossimo.

Dopodiché, il campione svedese attenderà la miglior soluzione per il suo futuro, che potrebbe essere nuovamente in clicca qui per restare aggiornato.

Ibrahimovic ha già manifestato la sua volontà di tornare in Serie A. Il Napoli gli piace ma rappresenta una soluzione complessa: nonostante la stima ricambiata da De Laurentiis e Ancelotti, infatti, restano da risolvere le problematiche economiche dell'affare oltre alle questioni legate alla completezza della rosa, che già vede la presenza di due bomber come Milik e Llorente. Se in Italia di recente sono state prospettate anche le ipotesi Inter, Milan e Bologna, Ibra è un profilo gradito a svariati club di ogni campionato europeo. Così, chiusa brillantemente l'avventura americana, sembra tutto pronto il suo ritorno nel 'calcio che conta'.