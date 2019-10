JUVENTUS DYBALA CALCIOMERCATO / Da esubero ad alfiere della Juventus targata Maurizio Sarri. Paulo Dybala ha riconquistato un ruolo di primo piano nello scacchiere bianconero, come certifica la doppietta decisiva in Champions League contro la Lokomotiv Mosca martedì sera. Tre gol a referto e prestazioni convincenti per la 'Joya' in questo avvio di stagione, compreso il Derby d'Italia vinto contro l'Inter in cui ha realizzato la prima rete di marca bianconera.



Sembra ormai lontana anni luce la lunga telenovela estiva sulla possibile cessione del numero dieci, che ha rifiutato le avances di Manchester United e Tottenham prima che la dirigenza della Continassa bloccasse anche il tentativo in extremis del PSG.

L'ex Palermo è un elemento centrale della nuova Juve disia nella posizione di attaccante che da trequartista. Presente e futuro della 'Vecchia Signora' come si augura anche capitan: "Dybala vuole fare il salto di qualità qui, non è voluto andare via - ha detto il difensore a 'La Gazzetta dello Sport' - Non sarei sorpreso se facesse quello che hanno fatto Trezeguet,e Camoranesi, cioè un percorso importante nella storia della Juventus".

Il tutto potrebbe portare a blindare la 'Joya' a Torino con il rinnovo contrattuale, attualmente in scadenza nel 2022. Paratici e Nedved sarebbero già al lavoro per allungare il matrimonio con l'argentino per altre due stagioni, con un sostanziale ritocco dell'ingaggio intorno ai 10 milioni rispetto ai 7 attuali. Per un futuro da capitano e bandiera della 'Vecchia Signora'.