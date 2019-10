CALCIOMERCATO INTER RINNOVO ESPOSITO / Inter pronta a blindare Sebastiano Esposito. Considerato tra i migliori prospetti del calcio italiano ed europeo, il giovane attaccante classe 2002 mercoledì sera ha esordito in Champions League nella gara vinta contro il Borussia Dortmund: prestazione positiva e tanti applausi a fine gara. Ma l'imperativo è mantenere i piedi per terra, come ribadito più volte da Antonio Conte, tecnico che lo ha voluto fortemente in rosa la scorsa estate, quando si paventava una cessione in prestito.

Il suo presente, invece, è interista così come lo sarà il futuro, considerando la volontà, già anticipata da Calciomercato.it , di blindarlo col rinnovo di contratto: clicca qui per restare aggiornato.

Come conferma il 'Corriere dello Sport', l'Inter ha un piano per il prolungamento di Esposito, attualmente in scadenza nel 2022: la prossima primavera dovrebbero iniziare le trattative per il nuovo contratto fino al 2025 da 'giocatore vero' e non più da 'giovane di prospettiva'. In attesa della nuova firma, quindi, l'Inter si gode il suo piccolo gioiello, pronto a brillare anche nella vetrina di campionato.