TERREMOTO CALABRIA / Paura questa mattina in Calabria per una scossa di terremoto percepita con epicentro a Scalea, in provincia di Cosenza.

La scossa di magnitudosi è verificata alle 6.31 ad una profondità di 11.4 Km, non provocando però fortunatamente danni a persone o edifici stando ai primi rilevamenti dei vigili del fuoco. Solo tanta paura con la gente scesa subito in strada: la scossa è stata percepita nei centri di Rende, Cosenza, Vibo Valentia, Luzzi, Montalto Uffugo, Lamezia Terme, Santa Maria del Cedro, Paola, Amantea e Bisignano.