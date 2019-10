CALCIOMERCATO BRESCIA TONALI REAL MADRID / Il futuro di Sandro Tonali 'rischia' di non essere in Serie A, dove è ambito dalle big Juventus, Inter, Milan e Napoli oltre che della Fiorentina. Già perché sul gioiello del Brescia ci sono tutti o quasi i top club stranieri, compreso il Real Madrid.

Stando a 'Don Balon' Florentinosta valutando in maniera concreta il profilo del ragazzo prodigio di proprietà delconsiderato cheè in declino e chenon può giocare tutte le partite. Per questo non si può escludere un tentativo del Real - parentesi: Zidane resta in bilico nonostante la vittoria col Galatasaray - già a gennaio. Il presidente delle 'Rondinelle'valuta però il classe 2000, paragonato a Pirlo, almeno 40 milioni di euro.