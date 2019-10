GIUSEPPE CONTE PALLEGGI / "Subito in Nazionale", "Venga al Milan", "meglio di Suso e Calhanoglu": il premier Giuseppe Conte scatena i tifosi con un suo tweet.

Il Presidente del Consiglio sfoggia una discreta tecnica in un video in cui è immortalato mentre palleggia con un pallone da calcio: inevitabile la pioggia di commenti di tifosi e appassionati di tutta Italia che evidenziano la discreta abilità di Conte e ci scherzano su. Per il premier non è il primo incontro da inquilino di Palazzo Chigi con il calcio: già in occasione del G20 del 2018 era stato immortalato mentre palleggiava con il pallone regalatogli dal presidente dellaGianni, in quell'occasione con meno successo.

Per tutte le notizie sul calciomercato: CLICCA QUI!

Ecco il tweet con alcuni commenti: