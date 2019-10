CALCIOMERCATO ROMA RODWELL / Jack Rodwell alla Roma se le visite mediche in programma nei prossimi giorni avranno esito positivo: il centrocampista inglese, svincolato dopo l'esperienza al Blackburn, è pronto a ripartire dalla Serie A e mettersi a disposizione di Paulo Fonseca alle prese con una vera e propria emergenza infortuni.

Roma, ecco Rodwell: caratteristiche tecniche

Ma chi è questo 28enne che ad inizio carriera sembrava destinato a grandi cose e che si è un po' perso per strada? Inizia la carriera all', diventando il più giovane dei 'Toffees' a debuttare in Europa: le sue prestazioni convincono ilad investire 20 milioni di euro su di lui nel 2012 ma con i Citizens non sfonda. Passa quindi alpoi alsquadra dalla quale si è svincolato al termine della scorsa stagione.

Dotato di un grande fisico (188 cm di altezza), Rodwell è un centrocampista centrale, capace di disimpegnarsi anche da difensore. Di piede destro, è bravo negli inserimenti e ha un discreto tiro dalla distanza. La grande fisicità gli consente di dire la sua nel gioco aereo.