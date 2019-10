CELTIC LAZIO EUROPA LEAGUE VOTI PAGELLE TABELLINO / La Lazio si fa di nuovo rimontare. Nel primo tempo i biancocelesti chiudono in vantaggio grazie a un gol bellissimo di Lazzari, poi nel secondo - come spesso accade - spengono la luce. La squadra di Inzaghi si accontenta e il Celtic ne approfitta per alzare il ritmo e conquistare tre punti che inguaiano la Lazio, ancora ferma a 3 dopo 3 partite. Per i biancocelesti il solito vizio, non bastano le grandi prestazioni di Caicedo e Leiva. Anche se i capitolini non sono neanche fortunati, viste le parate miracolose di Forster, soprattutto su Parolo e Cataldi (sarebbe stato uno dei gol dell'anno) nel finale. Male Bastos, graziato dall'arbitro per un fallaccio a metà campo, e Jony che esce ad inizio ripresa. Milinkovic-Savic parte bene, poi si spegne completamente mentre Parolo è in palese difficoltà e sul gol ha colpe importanti così come - probabilmente - anche sul secondo. Strakosha non del tutto incolpevole.

CELTIC



Forster 7,5



Elhamed 6,5. Dal 38' st Bitton sv



Ajer 6



Jullien 6,5



Bolingoli-Mbombo 6,5.

Dal 40' st Hayes svBrown 6,5McGregor 6Forrest 5,5Christie 7. Dal 21' st Rogic 6Edouard 6,5

All. Lennon 6,5

LAZIO

Strakosha 5,5



Bastos 4,5



Vavro 6



Acerbi 6,5



Lazzari 6,5



Parolo 5



Leiva 7



Milinkovic 6



Jony 5. Dal 24' st Lulic 6



Caicedo 7. Dal 40' st Cataldi 6



Correa 5,5. Dal 28' st Immobile 5,5

Immobile 5,5

Cataldi 6

Lulic 6

All. Inzaghi 5,5

ARBITRO: Ivan Bebek 5,5



IL TABELLINO

CELTIC-LAZIO 2-1 (PRIMO TEMPO 0-1)

CELTIC (4-3-3): Forster; Elhamed (38' st Bitton), Ajer, Julien, Bolingoli-Mbombo (40' st Hayes); Forrest, Brown, McGregor; Christie, Edouard, Elyounoussi (21' st Rogic) A disp.: Gordon, Bayo, Sinclair, Bauer.

All. Neil Lennon.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Jony (24' st Lulic); Caicedo (40' st Cataldi), Correa (28' st Immobile). A disp.: Guerrieri, Luiz Felipe, Patric, Berisha.

All. Simone Inzaghi.

MARCATORI: 40' pt Lazzari (L), 22' st Christie (C), Jullien (C)

NOTE: Ammoniti: Elyounoussi, Jullien, Ajer (C); Bastos (L). Recupero: 1' pt, 5' st.

ARBITRO: Ivan Bebek (Croazia)

ASSISTENTI: Goran Pataki e Bojan Zobenica

IV UOMO: Igor Pajac