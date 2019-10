EUROPA LEAGUE CELTIC LAZIO / Cade la Lazio in Scozia: sul campo del Celtic la squadra di Inzaghi viene battuta 2-1 e vede complicarsi la strada per la qualificazione. E dire che la partita si era messa come meglio non poteva: i biancocelesti, infatti, erano riusciti a superare indenni i primi assalti dei padroni di casa e a passare in vantaggio sul finale di primo tempo con Lazzari, bravo a finalizzare una bella azione corale.

Dopo l'intervallo però il Celtc cambia marcia e per la Lazio reggere alla spinta della squadra di casa, trascinata dal pubblico, diventa difficile: Correa è fermato dal palo al 65' e due minuti dopo arriva il pareggio firmato da. La squadra direagisce subito e prima cone poi con Immobile ha l'occasione del nuovo vantaggio ma a tre minutidal novantesimo subisce il gol della sconfitta, firmato da. Nel finale Forster salva su Cataldi. Vince il Celtic, perde la Lazio che finisce terza in classifica.

CELTIC-LAZIO 2-1: 40' Lazzari (L), 67' Christie (C), 87' Jullien (C)

Classifica: Celtic 7, Cluji 6, Lazio 3, Rennes 1