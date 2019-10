CALCIOMERCATO ROMA RODWELL / Impegnata in campo in Europa League contro il Borussia Moenchengladbach, la Roma opera anche fuori dal campo: la grande emergenza infortuni, con tanti ko soprattutto a centrocampo e Fonseca costretto a impiegare Mancini fuori ruolo, ha spinto i giallorossi a fare delle riflessioni sulla possibilità di tesserare uno svincolato.

Riflessioni che avrebbero spinto i capitolini a puntare su Jack Rodwell: come si legge sul 'Daily Mail', il 28enne centrocampista inglese sarebbe atteso in Italia e nei prossimi giorni si sottoporrà ad approfondite visite mediche, dopo le quali la Roma deciderà se tesserarlo o meno. Lo scorso anno al Blackburn, l'ex Manchester City è sceso in campo l'ultima volta ad aprile: nella scorsa stagione ha collezionato in totale 23 presenze tra Championship e coppe, realizzando una rete.