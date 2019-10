EUROPA LEAGUE ROMA BORUSSIA MOENCHENGLDBACH ROSE / "Non avrei dato il rigore e capisco l'umore della Roma". Nel post partita Marc Rose ha ammesso l'evidenza, ovvero che il suo Borussia Moenchengldbach è riuscito a prendersi un punto dalla sfida dell'Olimpico grazie a un rigore inesistente fischiato dall'arbitro Collum nel secondo minuto di recupero.

"Abbiamo visto tutti quanti la scena e non era né mano né rigore . ha aggiunto il tecnico dei tedeschi, come riporta 'sportmediaset' - ma il calcio funziona così. Abbiamo avuto fortuna alla fine". In conclusione, però, Rose ha evidenziato il fatto che "sul primo gol (quello del vantaggio firmato, ndr) c'era fuorigioco sull'azione che ha portato al calcio d'angolo".