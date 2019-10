CALCIOMERCATO REAL MADRID ZIDANE ALLEGRI / La vittoria sul Galatasaray ha evitato un esonero lampo che era nell’aria, ma la panchina di Zinedine Zidane continua a traballare. Il Real Madrid è di nuovo in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions, però esaltarsi per il trionfo turco è quasi umiliante per il madridismo: un solo gol segnato, tante occasioni fallite ma altrettante concesse agli avversari, con Courtois tra i migliori in campo.

I mali dei blancos palesati nel finale della stagione scorsa ed esplosi in estate, non sono stati ancora curati.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i collaboratori più stretti di Florentino Perez stanno tentando di convincerlo a procedere al cambio tecnico quanto prima: serve un Real più solido, con un’identità tattica più precisa, per sopperire all’assenza di Cristiano Ronaldo, vuoto che nemmeno i 300 milioni investiti in estate sono riusciti a colmare.

Senza un cambio netto nel gioco oltre che nei risultati, l’addio al francese, che ha esaurito l’enorme credito guadagnato con le tre Champions, sarà inevitabile. Mourinho e Allegri sono le opzioni più probabili, ma nelle ultime ore sta guadagnando punti l’affascinante (e rischiosa) soluzione interna che porta a Raul. Saranno giorni di riflessione e di lavoro: Zidane, per salvare il posto, deve rivoluzionare una squadra che è parsa più volte in questi mesi senza né capo né coda.

