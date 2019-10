ROMA BORUSSIA COLLUM RIGORE PRECEDENTI / A Roma se lo ricorderanno a lungo: William Collum, arbitro della sfida contro il Borussia Moenchengladbach ha tolto la vittoria alla squadra di Fonseca assegnando un inesistente calcio di rigore ai tedeschi in pieno recupero. Prestazione decisamente negativa per il fischietto scozzese che non è nuovo ad errori di questo tipo: tra i suoi precedenti con le italiane spicca, infatti, un Fenerbahce-Lazio con i turchi vittoriosi per 2-0.

A far discutere anche in quel caso le decisioni di: da un rigore non assegnato ai biancocelesti in avvio di gara (con possibile espulsione di) a un penalty un po' troppo generoso concesso ai padroni di casa. Direzione negativa, come non fu certo da sufficienza quella in, Champions 2005: in quel caso però andò bene all'italiana. A lamentarsi, infatti, fu il club del Principato.

