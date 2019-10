CALCIOMERCATO SHAKHTAR COENTRAO / Fabio Coentrao potrebbe ripartire dall'Ucraina.

Secondo 'A Bola' il terzino portoghese - ancora senza squadra dopo l'addio al Rio Ave - è finito nel mirino delloa caccia di rinforzi d'esperienza per la propria rosa. L'estate scorsa l'ex Real Madrid è stato per qualche settimana in orbita