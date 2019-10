CELTIC LAZIO EUROPA LEAGUE VOTI PRIMO TEMPO TABELLINO / La Lazio chiude in vantaggio il primo tempo in casa del Celtic in quella che può essere la sfida più importante del girone. Gara molto intensa e fisica, tanti errori in campo: Jony in difficoltà, Bastos troppo lezioso mentre Leiva e Acerbi sono attentissimi. La decide Lazzari, che chiude a meraviglia un contropiede magistrale della squadra di Inzaghi

CELTIC

Forster 5,5

Elhamed 6

Ajer 5,5

Jullien 5

Bolingoli-Mbombo 6,5

Brown 6

McGregor 6,5

Forrest 5,5

Christie 6

Elyounoussi 6

Edouard 6

All.

Lennon 6

LAZIO

Strakosha 6,5

Bastos 5,5

Vavro 6

Acerbi 6

Lazzari 6,5

Parolo 6

Leiva 6,5

Milinkovic 6

Jony 5

Caicedo 6,5

Correa 6

All. Inzaghi 6

ARBITRO: Ivan Bebek 5,5

IL TABELLINO

CELTIC-LAZIO 0-1 (PRIMO TEMPO)



CELTIC (4-3-3): Forster; Elhamed, Ajer, Jullien, Bolingoli-Mbombo; Brown, McGregor, Forrest; Christie, Elyounoussi,Edouard. A disp. Gordon, Bauer, Bitton, Rogic, Sinclair, Hayes, Bayo All. Lennon.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Jony; Caicedo, Correa. A disp. Guerrieri, Luiz Felipe, Patric, Cataldi, Berisha, Lulic, Immobile. All. Inzaghi.

MARCATORI: 40' Lazzari



ARBITRO: Ivan Bebek (Croazia)

ASSISTENTI: Goran Pataki e Bojan Zobenica

IV UOMO: Igor Pajac