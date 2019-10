EUROPA LEAGUE ROMA BORUSSIA MOENCHENGLDBACH / "Il rigore lo abbiamo visto tutti, tutti hanno visto che non c'era".

Mastica amarissimo Fazio dopo il pareggio contro il Borussia Moenchengladbach che la Roma ha subito a fine partita a causa di un rigore inesistente: "Anche i giocatori del Borussia erano sorpresi dalla decisione presa da Collum - ha aggiunto il difensore giallorosso al canale tematico - L'arbitro aveva la vista libera... Ma ormai siamo abituati agli episodi arbitrali contro di noi, quest’anno stiamo subendo molti danni sia in casa che fuori. Contro il Cagliari c’era il Var e non ci hanno convalidato il gol. Oggi Collum era due metri di fronte alla palla vedendo bene che il pallone ha preso in faccia Smalling. Ripeto, non sarebbe cambiato niente col Var", ha concluso l'argentino.