ROMA BORUSSIA MOENCHENGLADBACH FONSECA / Paulo Fonseca ha commentato a 'Sky' Roma-Borussia Moenchengladbach, soffermandosi soprattutto sull'errore dell'arbitro: "I giocatori sono devastati. Abbiamo affrontato la prima della Bundesliga e abbiamo sempre controllato la partita. I giocatori hanno lottato, corso molto. E' difficile accettare una situazione come questa. Il calcio è questo, è così: dobbiamo reagire veloce, sappiamo che abbiamo fatto una buona partita. Ho parlato delle difficoltà che abbiamo, avevamo la possibilità di vincere la partita".

MANCINI - "E' un lottatore, un bravo giocatore.

Penso che ha fatto una bellissima partita, la prima volta in questa posizione: non era facile, ma ha fatto una bella partita. Lì con il Milan? Vediamo, non abbiamo molte soluzioni: possiamo pensare che questa è un'idea valida".

UNDER - "Credo che tornerà nei prossimi giorni, non sappiamo se sarà pronto per il Milan".

PASTORE - "Non è facile nelle sue condizioni giocare due partite così. E' giovane? Sì, ma ha avuto molti problemi e la sua situazione va gestita. Ho parlato con lui e mi ha detto che è pronto per giocare".

VICE DZEKO - "Potrei giocare io (ride, ndr). L'unica possibilità è Zaniolo, sappiamo che non è la sua posizione ma non abbiamo altre opzioni".