ROMA BORUSSIA DZEKO / Edin Dzeko ha parlato dopo la partita contro il Borussia Moenchengladbach, che ha pareggiato allo scadere grazie a un rigore inesistente, ai microfoni di 'Sky Sport'. Ecco le dichiarazioni del bomber giallorosso': "E' un errore grave che non può succedere a certi livelli: è una classifica diversa, ora abbiamo tre partite dove può succedere di tutto. Con una vittoria oggi era tutto più facile: non capisco l'arbitro, era troppo sicuro.

Ho visto subito che era faccia, lui non poteva vedere: incredibile! Lui diceva che aveva visto, è rigore, è rigore: gli ho detto, guarda la faccia, sbagli tu.. non puoi dare rigore così: è inaccettabile! Per lui era chiaro rigore, non volevo che qualcuno fosse ammonito o espulso, avevamo ragione noi".

CONDIZIONI - "Con la maschera non vedo così bene - ha aggiunto Dzeko in conclusione - mi devo abituare ma sto bene. Peccato perché non stiamo in un momento bello, è il quarto pareggio di fila. Oggi ci stava la vittoria ma non dobbiamo guardare indietro e pensare alla prossima"

