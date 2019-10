ROMA MOENCHENGLADBACH VOTI PRIMO TEMPO/ In uno Stadio Olimpico bagnato dalla pioggia incessante di Roma, va in scena Roma-Borussia Moenchengladbach. A partire forte sono i tedeschi, dopo solo 7 minuti si rendono pericolosi con Bensebaini che sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpisce la traversa. Dopo una prima mezz'ora in cui gli ospiti giocano meglio, la squadra capitolina passa in vantaggio. Al 32' Veretout mette pallone in area da calcio d'angolo trovando Zaniolo che di testa segna il gol dell'1-0. Nella ripresa la Roma gestisce il vantaggio acquisito fino ad un minuto dalla fine quando viene assegnato calcio di rigore alla squadra tedesca per un fallo di mano di Smalling in area, che in realtà viene colpito in pieno volto. Stindl dagli undici metri pareggia i conti e partita che termina sull'1-1. Risultato che penalizza una Roma che nonostante le tante assenze gioca una buona partita e meritava di più.

ROMA

Pau Lopez 6- Mai impegnato in maniera pericolosa.

Spinazzola 6- Spinge e corre molto avanti e indietro, ma palla al piede spesso è impreciso

Fazio 6.5- Ottima partita del centrale spagnolo, sempre attento in chiusura e negli anticipi

Smalling 6.5- Altra buona prestazione del difensore arrivato dallo United, la sua fisicità lo pone sempre in vantaggio sui palloni alti. Penalizzato per aver procurato un rigore inesistente.

Kolarov 6- Sempre importante la sua spinta sulla fascia sinista, sbaglia qualche passaggio in più rispetto al solito

Mancini 6,5 - Adattato in un ruolo non suo a causa dei tanti infortuni. Gioca una partita ordinata facendo il suo e prendendo confidenza con la nuova posizione con il passare dei minuti.

Veretout 6- Fa un po' di fatica nei primi minuti ma poi si riprende e gioca la solita buona partita. Serve l'assist per il gol di Zaniolo

Kluivert 5.5- Mette tanto impegno in campo, però si innamora troppo spesso del pallone e per strafare finisce col perderlo. (dall'83' Florenzi 5- Entra ed ha subito l'occasione per chiudere la partita ma non la sfrutta e nel finale la sua squadra subisce il pareggio).

Pastore 6 - Fa intravedere il giocatore che aspettavano i tifosi giallorossi. Buone giocate e discreta qualità, il tunnel di tacco in area ne è l'esempio (dal 61' Perotti 6- Qualche buono spunto senza però riuscire ad essere pericoloso. Deve ancora trovare la migliore forma)

Zaniolo 7- Se si aspettavano risposte da parte del giovane attaccante eccole servite. Ottima corsa e dribbling, bravissimo a staccare su Leitner e segnare il gol del vantaggio. (dal 76' Antonucci S.V.)

Dzeko 6 - Non riesce ad essere decisivo come sempre, forse l'infortunio recuperato in fretta lo condiziona un po', però si mette a disposizione della squadra e dà il solito prezioso contributo alla manovra.

All.

Fonseca 6.5- In una situazione di totale emergenza infortuni, con una rosa corta, l'allenatore portoghese riesce a ridisegnare una squadra convincente. Mancini piazzato sulla mediana è un esperimento riuscito. Squadra che meritava la vittoria

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH

Sommer 6- Buoni i tempi nelle uscite e la sicurezza in esse. Non può nulla sul gol

Lainer 5- Si fa sovrastare da Zaniolo sul gol del vantaggio della Roma. Gioca una partita molto nervosa.

Jantschke 6- Partita ordinata la sua che riesce con l'aiuto del compagno di reparto a tenere a bada Dzeko

Elvedi 6- Bravo sia nelle chiusure sia nei corpo a corpo con Dzeko

Bensebaini 6.5- Spinge molto e si rende pericolo colpendo la traversa nel primo tempo

Kramer 5.5- Perde molti palloni a centrocampo sbagliando molti passaggi (dal 76' Bénes S.V.)

Zakaria 5.5- Tutti i palloni delle azioni della sua squadra passano da lui, non sfrutta al massimo le sue qualità e la sua fisicità

Neuhaus 5.5- Si vede poco, tocca pochi palloni sbagliandone la maggior parte

Herrmann 6- Sulla fascia destra corre molto mettendo buoni cross in area (dal 60' Hofmann 5.5- entra correndo dietro a tutti per poi scomparire nel corso della partita)

Embolo 6.5- Il migliore dei suoi, usa bene il fisico e lotta su ogni pallone. (dal 77' Stindl 6.5- Sempre decisivo quando viene in Italia. Segna il rigore del pareggio)

Thuram 6- Si rende pericoloso con un paio di tiri da fuori, buone anche le sue tante sponde per i compagni

All.Rose 6- Partita sicuramente difficile per la sua squadra, salvata dalla svista dell'arbitro. Incredibili le due facce della squadra che in Bundesliga è in testa alla classifica mentre nella competizione europea è in fondo al girone. Bisogna trovare equilibrio.

Arbitro: Collum 2- In una partita non complicata condiziona il risultato assegnando un rigore inesistente al Borussia Moenchengladbach per un fallo di mano in area di Smalling che invece la prende con la faccia. Una svista imperdonabile per un arbitro di caratura europea.

TABELLINO

ROMA-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 1-1

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Kluivert (dal 83' Florenzi), Pastore (dal 61' Perotti), Zaniolo (dal 76' Antonucci); Dzeko. A disposizione: Mirante; Jesus, Calafiori, Riccardi. All. Fonseca

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-3-1-2): Sommer; Lainer, Jantschke, Elvedi, Bensebaini; Kramer (dal 76' Bénes), Zakaria, Neuhaus; Herrmann (dal 60' Hofmann); Embolo (dal 76' Stindl), Thuram. A disposizione: Grun; Wendt, Beyer, Noss. All.Rose

Arbitro: William Collum (Sco)

Ammoniti: 50' Veretout, 64' Bensebaini, 71' Kluivert, 80' Lainer, 81' Rose, 91' Antonucci, 93' Smalling

Note: 4 minuti di recupero

Marco Deiana