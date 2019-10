Roma-Borussia Moenchengladbach 1-1, un rigore inesistente punisce i giallorossi

EUROPA LEAGUE ROMA BORUSSIA MOENCHENGLADBACH / Roma beffata, anzi danneggiata all'Olimpico nel match contro il Borussia Moenchengladbach valevole per la terza giornata di Europa League. Al 92', con la vittoria firmata Zaniolo a un passo, l'arbitro Collum vede in area un fallo di mano (che non c'è: l'inglese colpisce il pallone col volto) di Smalling regalando ai tedeschi il penalty del definitivo 1-1 che trasforma Stindl.

Inutili le proteste, ilin EL non c'è (almeno fino ai sedicesimi) e il direttore di gara non può andare a rivedere e cambiare una decisione assurda che danneggia in maniera pesante la formazione (falcidiata già di infortuni) di. Ora i giochi per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta sono apertissimi.

ROMA-BORUSSIA MOENCHENGLDBACH 1-1

32' Zaniolo, 93' Stindl

CLASSIFICA GRUPPO J: Roma 5; e Wolfsberger e Basaksehir 4, Borussia Moenchengladbach 2