ROMA BORUSSIA SMALLING RIGORE / Grave errore arbitrale in pieno recupero di Roma-Borussia Moenchengladbach: il fischietto scozzese Collum assegna un calcio di rigore ai tedeschi per un presunto fallo di mano di Smalling.

In realtà il difensore giallorosso colpisce la palla con il volto: inutile per proteste dei calciatori capitolini, l'arbitro non torna sulla sua decisione e in Europa League non c'è il Var che avrebbe evitato una topica davvero clamorosa. Dagli undici metrirealizza ma è furia Roma con Paulo Fonseca che dopo il triplice fischio allontana i giocatori che erano andati a protestare con il direttore di gara.