CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Icardi è tornato a fare quello che ha sempre fatto con una certa regolarità, almeno fino alle note vicende della passata stagione: il gol. Cinque finora in totale con la maglia del Paris Saint-Germain, quattro nelle ultime tre gare. Le sue prestazioni stanno convincendo sempre di più il club parigino a esercitare il diritto di riscatto che consentirebbe all'Inter di incassare qualcosa come 70 milioni di euro.

lo stima molto e ad oggi appare deciso a puntarci anche negli a venire, tanto che - come riporta 'As' - non è intenzionato a prolungare il contratto (in scadenza) di Edinson, avanti con l'età e soprattutto alle prese con continui problemi fisici. Con l'addio al 'Matador', il classe '93 di Rosario diventerebbe l'unico perno centrale dell'attacco del PSG, sempre ammesso che lui voglia proseguire oltre giugno l'avventura sotto la 'Tour Eiffel'. Del resto lui avrà l'ultima parola... L'Inter spera ovviamente che il matrimonio si celebri, in modo da intascare i fatidici 70 milioni con cui avrebbe la possibilità di piazzare un grande colpo.