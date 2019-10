ROMA BORUSSIA MOENCHENGLADBACH ZANIOLO / Gol ed esultanza per 'silenziare' le discussioni sul suo conto: Nicolò Zaniolo ha risposto sul campo alle chiacchiere delle ultime ore. Il centrocampista della Roma ha sbloccato il match di Europa League contro il Borussia Moenchengladbach con un preciso colpo di testa: per esultare poi il 19enne ha portato le mani all'altezza delle orecchie, come per tapparle.

Un gesto come a dire che non sente tutto ciò che lo circonda, probabile risposta a quanto affermato ieri da Fabio Capell o ("non prendere la strada di Zaniolo" la frase detta a Esposito, ndr). Una dichiarazione alla quale ha risposto anche la stessa Roma con Morgan De Sanctis prima dell'inizio della gara.

Tutte le news sulla Roma: CLICCA QUI!