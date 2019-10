ROMA MOENCHENGLADBACH VOTI PRIMO TEMPO / Una Roma in piena emergenza infortuni fronteggia in Europa League il Borussia Moenchengladbach, che dopo solo 7 minuti si rende pericoloso con Bensebaini che sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpisce la traversa. La squadra tedesca spinge ma a passare in vantaggio sono i giallorossi. Al 31' Veretout da calcio d'angolo crossa il pallone in area trovando Zaniolo che stacca su Leiner ed insacca il gol dell'1-0. Reazione tedesca che non arriva e prima frazione che si chiude con la Roma in vantaggio grazie al gol di Nicolò Zaniolo.

ROMA

Pau Lopez 6

Spinazzola 6

Fazio 6.5

Smalling 6.5

Kolarov 6

Mancini 6

Veretout 6.5

Kluivert 5.5

Pastore 6.5

Zaniolo 7

Dzeko 5.5

All.

Fonseca 6

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH

Sommer 6

Lainer 5

Jantschke 6

Elvedi 6

Bensebaini 6.5

Kramer 6

Zakaria 5.5

Neuhaus 6

Herrmann 6

Embolo 6.5

Thuram 6

All.Rose 6

Arbitro: Collum 6

TABELLINO

ROMA-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 1-0 (risultato parziale)

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Kluivert, Pastore, Zaniolo; Dzeko. A disposizione: Mirante; Jesus, Calafiori, Florenzi, Antonucci, Riccardi, Perotti. All. Fonseca

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-3-1-2): Sommer; Lainer, Jantschke, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Zakaria, Neuhaus; Herrmann; Embolo, Thuram. A disposizione: Grun; Wendt, Beyer, Hofmann, Noss, Bénes, Stindl. All.Rose

Arbitro: William Collum (Sco)

Ammoniti:

Marcatori: 31' Zaniolo