CALCIOMERCATO JUVENTUS TEN HAG DE LIGT / Matthijs De Ligt è stato l'acquisto più costoso dell'estate bianconera. Il giovane centrale olandese è approdato alla Juventus ed è stato uno dei grandi colpi di mercato del panorama non solo italiano, ma mondiale.

Il classe 1999 ha lasciato il suoper approdare nel campionato italiano e il tecnico dei 'lancieri'è tornato a parlare del suo trasferimento e di quello di Frankie, che dal club di Amsterdam si è invece trasferito al.

"Speravamo che De Ligt e De Jong potessero restare qui - ha dichiarato l'allenatore olandese in conferenza stampa - Sono due giocatori ancora molto giovani e speravamo potessero restare con noi per altri anni. Questo purtroppo è il mercato di oggi: chi prima e chi dopo, in molti partono. Però abbiamo una squadra con molti giocatori di livello e ci sono tutti i presupposti per tornare competitivi".