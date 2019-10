CALCIOMERCATO ROMA HALLFREDSSON PETRACHI / La grande emergenza in mezzo al campo sta portando la Roma a valutare diverse opzioni dal mercato svincolati. Il tecnico Fonseca non ha escluso l'approdo di nuovi calciatori a costo zero e uno di questi potrebbe essere l'islandese Emil Hallfredsson.

Secondo il 'Corriere dello Sport', un eventuale contatto potrebbe arrivare però dopo la gara di Europa League tra Roma e Borussia Moenchengladbach. Allo stadio infatti è presente Alessandro Beltrami, agente del centrocampista islandese. Non è escluso che il procuratore possa parlare con il direttore sportivo giallorosso Petrachi una volta terminata la sfida.